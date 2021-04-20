Чернівецька область найближчим часом вийде з "червоної зони"

З "червоної зони" адаптивного карантину в Україні скоро вийде Чернівецька область. Це може відбутися найближчим часом.
Про це йдеться в повідомленні "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифікований проект МОЗ України.
"Чернівецька область вже третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка незабаром вийде з "червоної зони" карантину через значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Крім того, стабільне поліпшення епідемічної ситуації фіксується у Львівській області.
Нагадаємо, на сьогодні "червона зона" карантину діє в 12 регіонах України, "жовта" - в 3. У "червоній зоні" з максимальними обмеженнями - Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
У них заборонена робота ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, робота кінотеатрів та інших розважальних установ.
Також повідомлялося, що найближчим часом з "червоної зони" може вийти Житомирська область.