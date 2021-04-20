RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чернівецька область найближчим часом вийде з "червоної зони"

Автор: РБК-Україна

З "червоної зони" адаптивного карантину в Україні скоро вийде Чернівецька область. Це може відбутися найближчим часом.

Про це йдеться в повідомленні "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифікований проект МОЗ України.

"Чернівецька область вже третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка незабаром вийде з "червоної зони" карантину через значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Крім того, стабільне поліпшення епідемічної ситуації фіксується у Львівській області.

Нагадаємо, на сьогодні "червона зона" карантину діє в 12 регіонах України, "жовта" - в 3. У "червоній зоні" з максимальними обмеженнями - Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У них заборонена робота ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, робота кінотеатрів та інших розважальних установ.

Також повідомлялося, що найближчим часом з "червоної зони" може вийти Житомирська область.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Черновицкая областьКарантинКоронавірус
Читайте також
Чи посилять карантин на Великдень і травневі свята: що відомо
Прогноз погоди