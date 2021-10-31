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В Черновицкой области школы переходят на дистанционное обучение

Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 1 ноября, школы в Черновицкой области переходят на дистанционное обучение. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Учитывая осложнение эпидемической ситуации на территории Черновицкой области и с учетом обсуждения, комиссия решила: Департаменту образования и науки областной государственной администрации сообщить руководителям заведений общего среднего образования (кроме специальных) о запрете очной формы обучения с 1 ноября 2021 года", - говорится в опубликованном протоколе комиссии.

При этом областная комиссия запретила очную работу и заведений внешкольного образования, а также художественного и спортивного направления всех форм собственности. Они должны работать дистанционно с 1 ноября две следующие недели.

Напомним, ранее заместитель городского главы Черновцов Юрий Лесюк заявил, что школы Черновцов продолжат работать в очном режиме.

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школаЧерновицкая область