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У Чернівецькій області школи переходять на дистанційне навчання

Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 1 листопада, школи в Чернівецькій області переходять на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

"Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації на території Чернівецької області та з урахуванням обговорення, Комісія вирішила: Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації повідомити керівників закладів загальної середньої освіти (крім спеціальних) про заборону очної форми навчання з 1 листопада 2021 року", - йдеться в опублікованому протоколі комісії.

При цьому обласна комісія заборонила очну роботу і закладів позашкільної освіти, а також художнього та спортивного спрямування всіх форм власності. Вони повинні працювати дистанційно з 1 листопада два наступні тижні.

Нагадаємо, раніше заступник міського голови Чернівців Юрій Лесюк заявив, що школи Чернівців продовжать працювати в очному режимі.

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