UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черновицкой области зафиксирован антирекорд по коронавирусу

Автор: Надежда Собенко

В Черновицкой области зафиксировали 247 новых случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки. Это является антирекордом за весь период пандемии.

Самые читаемые новости

Об этом в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук.

“Это самая большая цифра с начала эпидемии в Черновицкой области. Значительное количество новых случаев инфицирования именно в Черновцах. COVID-19 не отступает и продолжает коварно и стремительно увеличивать количество больных в Украине, и на Буковине, в частности”, - написал Осачук.

В общем в Черновицкой области зафиксировано 17450 случаев коронавируса, за все время пандемии от болезни умерли 405 человек выздоровели - 9257.

Напомним, что в Украине новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в течение суток. На 16 октября выявлено 5992 тысячи новых случаев, За минувшие сутки от вируса умерли 106 человек, всего в стране 5408 жертв COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в стране в шести областях больничные койки для лечения коронавируса заполнены на более чем 70%.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Черновицкая областьКоронавирус