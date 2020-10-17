У Чернівецькій області зафіксовано антирекорд по коронавірусу

У Чернівецькій області зафіксували 247 нових випадків інфікування COVID-19 за минулу добу. Це є антирекордом за весь період пандемії.

Про це у Facebook написав голова ОДА Сергій Осачук.

"Це найбільша цифра від початку епідемії у Чернівецькій області. Значна кількість нових випадків інфікування саме у Чернівцях. COVID-19 не відступає і продовжує підступно та стрімко збільшувати кількість хворих в Україні, та на Буковині, зокрема", - написав Осачук.

Загалом у Чернівецькій області зафіксовано 17 450 випадків коронавірусу, за весь час пандемії від хвороби померли 405 людей, одужали - 9257.

Нагадаємо, в Україні новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус протягом доби. На 16 жовтня виявлено 5992 тисячі нових випадків, За минулу добу від вірусу померло 106 осіб, всього в країні 5408 жертв COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні в шести областях лікарняні ліжка для лікування коронавірусу заповнені на більш ніж 70%.