В Черновицкой области зарегистрирована первая смерть от штамма "Дельта"

Как рассказала изданию главный санитарный врач области Наталья Гопко, положительный анализ на определение штамма коронавируса скончавшегося пациента находился среди 72 образцов, из которых в 54 подтвердился варианты "Дельта".

"Можно предположить, что это был не первый умерший от штамма "Дельта", но первый, который попал в поле зрения медиков", - уточнила она.

По ее словам, среди всех выявленных случаев штамма "Дельта" нет ни одного, кто вакцинировался от коронавируса.

На сегодняшний день, отмечает издание, в Черновицкой области около 20 человек со штаммом "Дельта" находятся в стационарах. Около четверти выявленных случаев - это дети. Самому молодому пациенту один год, а старшему - 88 лет.