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В Черновицкой области зарегистрирована первая смерть от штамма "Дельта"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черновицкой области умер 66-летний пациент, у которого диагностировали штамм "Дельта". Это первая смерть от индийского варианта коронавируса в регионе. Известно, что мужчина был не вакцинирован от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.net.

Как рассказала изданию главный санитарный врач области Наталья Гопко, положительный анализ на определение штамма коронавируса скончавшегося пациента находился среди 72 образцов, из которых в 54 подтвердился варианты "Дельта".

"Можно предположить, что это был не первый умерший от штамма "Дельта", но первый, который попал в поле зрения медиков", - уточнила она.

По ее словам, среди всех выявленных случаев штамма "Дельта" нет ни одного, кто вакцинировался от коронавируса.

На сегодняшний день, отмечает издание, в Черновицкой области около 20 человек со штаммом "Дельта" находятся в стационарах. Около четверти выявленных случаев - это дети. Самому молодому пациенту один год, а старшему - 88 лет.

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ЧерновцыКоронавирус "Дельта"