У Чернівецькій області зареєстрована перша смерть від штаму "Дельта"

Як розповіла виданню головний санітарний лікар області Наталія Гопко, позитивний аналіз на визначення штаму коронавірусу померлого пацієнта знаходився серед 72 зразків, з яких в 54 підтвердився варіант "Дельта".

"Можна припустити, що це був не перший померлий від штаму "Дельта", але перший, який потрапив у поле зору медиків", - уточнила вона.

За її словами, серед усіх виявлених випадків штаму "Дельта" немає жодного, хто вакцинувався від коронавірусу.

На сьогодні, зазначає видання, в Чернівецькій області близько 20 осіб зі штамом "Дельта" знаходяться в стаціонарах. Близько чверті виявлених випадків - це діти. Наймолодшому пацієнту один рік, а старшому - 88 років.