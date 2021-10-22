В Черновицкой области заведения с вакцинированными работниками будут отмечать отметкой на дверях

Отмечается, что предприниматели, желающие подтвердить, что 100% их коллектива вакцинировались против коронавируса - могут обратиться:

по телефону +380953238153;

на электронную почту press.oda@ukr.net.

"Ищите наклейки "Мы вакцинированы от COVID-19" в местах, которые часто посещаете. Привитые работники - это и ваша защита от коронавируса", - пишет пресс-служба.

Фото: в Черновицкой области заведения с вакцинированными работниками будут замечать отметкой (facebook.com/CVoda)