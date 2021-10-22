В Чернівецькій області заклади з вакцинованими працівниками відзначатимуть позначкою на дверях

Чернівецька обласна державна адміністрація запровадила відмітку "Ми вакциновані від COVID-19" для місцевих закладів у яких 100% колективу щеплені. Вони зможуть продовжити роботу навіть, якщо область перейде до "червоної" зони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Зазначається, що підприємці, які бажають підтвердити, що 100% їх колективу вакцинувалися проти коронавірусу - можуть звернутися:
"Шукайте наліпки "Ми вакциновані від COVID-19" у місцях, які часто відвідуєте. Щеплені працівники – це і ваш захист від коронавірусу", - пише пресслужба.
Фото: В Чернівецькій області заклади з вакцинованими працівниками помічатимуть позначкою (facebook.com/CVoda)