Черновицкую область вывели из "красной" зоны карантина
В Украине сократили "красную" зону карантина. Из этой зоны вышла Черновицкая область.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По его словам, сегодня прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Комиссия решила отменить с 00:00 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области. В регионе завтра начнут действовать ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны.
Отметим, за прошедшие сутки в Черновицкой области обнаружили 202 случая COVID-19.
Таким образом, в "красной" зоне карантина остаются 12 регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В "желтой" зоне разрешается:
- находиться в общественных местах только в масках
- работа ресторанов и кафе с 07:00 до 24:00
- работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном зале
- спортивные соревнования при условии наполненности не более 50% мест
Запрещается:
- находиться на улице без документов
- проводить массовые мероприятия при участии более 1 человека на 4 квадратных метра площади
- посещать учреждения образования, если на самоизоляции более 50% учеников и персонала
- прием посетителей в спортивных залах и бассейнах
Ранее сообщалось, что "красную" зону карантина скоро может покинуть еще один регион.
Отметим, в Тернополе решили ослабить карантин и восстановить очное обучение учащихся 5-11 классов. На такой шаг пошли на фоне уменьшения заболеваемости среди школьников и учителей.
Кроме того, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городская власть хочет предотвратить новую вспышку коронавируса.