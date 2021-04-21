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Чернівецьку область вивели з "червоної" зони карантину

Новость на русском → Чернівці, Середа 21 квітня 2021 18:09
Чернівецьку область вивели з "червоної" зони карантину Фото: "червону" зону карантину скоротили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скоротили "червону" зону карантину. З цієї зони вийшла Чернівецька область.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, сьогодні пройшло позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Комісія вирішила скасувати з 00:00 22 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області. В регіоні завтра почнуть діяти обмеження, передбачені для "жовтої" зони.

Відзначимо, за минулу добу в Чернівецькій області виявили 202 випадки COVID-19.

Таким чином, в "червоній" зоні карантину залишаються 12 регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

В "жовтій" зоні дозволяється:

  • перебувати в громадських місцях тільки в масках
  • робота ресторанів і кафе з 07:00 до 24:00
  • робота установ культури з наповненістю не більше 50% місць в кожній окремій залі
  • спортивні змагання за умови наповненості не більше 50% місць

Забороняється:

  • перебувати на вулиці без документів
  • проводити масові заходи за участю більше 1 людини на 4 квадратних метра площі
  • відвідувати установи освіти, якщо на самоізоляції більше 50% учнів і персоналу
  • прийом відвідувачів в спортивних залах і басейнах

Раніше повідомлялось, що "червону" зону карантину скоро може покинути ще один регіон.

Зазначимо, в Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів. На такий крок пішли на тлі зменшення захворюваності серед школярів та учителів.

Крім того, у Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новому спалаху коронавірусу.

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