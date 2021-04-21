Чернівецьку область вивели з "червоної" зони карантину
В Україні скоротили "червону" зону карантину. З цієї зони вийшла Чернівецька область.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
За його словами, сьогодні пройшло позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Комісія вирішила скасувати з 00:00 22 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області. В регіоні завтра почнуть діяти обмеження, передбачені для "жовтої" зони.
Відзначимо, за минулу добу в Чернівецькій області виявили 202 випадки COVID-19.
Таким чином, в "червоній" зоні карантину залишаються 12 регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
В "жовтій" зоні дозволяється:
- перебувати в громадських місцях тільки в масках
- робота ресторанів і кафе з 07:00 до 24:00
- робота установ культури з наповненістю не більше 50% місць в кожній окремій залі
- спортивні змагання за умови наповненості не більше 50% місць
Забороняється:
- перебувати на вулиці без документів
- проводити масові заходи за участю більше 1 людини на 4 квадратних метра площі
- відвідувати установи освіти, якщо на самоізоляції більше 50% учнів і персоналу
- прийом відвідувачів в спортивних залах і басейнах
Раніше повідомлялось, що "червону" зону карантину скоро може покинути ще один регіон.
Зазначимо, в Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів. На такий крок пішли на тлі зменшення захворюваності серед школярів та учителів.
Крім того, у Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новому спалаху коронавірусу.