UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черновцах школы продолжат работу на этой неделе

Автор: Роман Тверденко

Школы в Черновцах продолжат работать в обычном режиме минимум до конца этой недели. Городские власти не видят необходимости начинать каникулы раньше.

Об этом заявил секретарь горсовета Черновцов Василий Продан.

Он отметил, что в городе нет роста заболеваемости коронавирусом, необходимого для досрочного начала осенних каникул.

"Учитывая, что в Черновцах не произошел такой рост заболеваемости, я посоветовался с руководителями управления образования горсовета и директорами самых больших школ. Мы решили, что и после 15 октября будем работать в обычном режиме, как и сегодня. А уже со следующей недели будем решать, идем ли раньше на каникулы или не идем", отметил Продан.

Самые читаемые новости

По его словам, сейчас коронавирусом болеют 27 педагогов и 19 учеников. Количество болеющих уменьшилось.

Напомним, в Киеве каникулы начнутся 21 октября. В Одессе собираются начать каникулы 26 октября, но при этом до этого перевести школы на одну неделю на дистанционное обучение. Во Львове каникулы должны начать с 19 октября.

В Ивано-Франковске не собираются начинать каникулы раньше также не планируют.

Министерство образования и науки рекомендовало школам начать каникулы 15 октября. Но окончательное решение остается за местными властями.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус