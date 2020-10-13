У Чернівцях школи продовжать роботу на цьому тижні

Школи в Чернівцях продовжать працювати у звичайному режимі мінімум до кінця цього тижня. Міська влада не бачить необхідності починати канікули раніше.

Про це заявив секретар міськради Чернівців Василь Продан.

Він зазначив, що в місті немає зростання захворюваності коронавірусом, необхідного для дострокового початку осінніх канікул.

"Враховуючи, що в Чернівцях не відбувся такий ріст захворюваності, я порадився з керівниками управління освіти міськради та директорами найбільших шкіл. Ми вирішили, що й після 15 жовтня будемо працювати у звичайному режимі, як і сьогодні. А вже з наступного тижня будемо вирішувати, чи йдемо на канікули раніше або не йдемо", - зазначив Продан.

За його словами, зараз коронавірусом хворіють 27 педагогів і 19 учнів. Кількість хворіючих зменшилась.

Нагадаємо, в Києві канікули розпочнуться 21 жовтня. В Одесі збираються розпочати канікули 26 жовтня, але при цьому до цього перевести школи на один тиждень на дистанційне навчання. У Львові канікули повинні почати з 19 жовтня.

В Івано-Франківську не збираються починати канікули раніше також не планують.

Міністерство освіти і науки рекомендувало школам розпочати канікули 15 жовтня. Але остаточне рішення залишається за місцевою владою.