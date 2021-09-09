В Черновцах на территории университета откроют мобильный пункт вакцинации

С 10 сентября в Черновцах будет заработает мобильный центр вакцинации от коронавирус. Он будет фунционировать на территории Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую ОГА .

Сообщается, что пункт вакцинации будет расположен в IV корпусе, на географическом факультете. Мобильная бригада медиков будет делать процедуру в аудитории 1а и 2.

"Работать пункт будет с 10:00 до 14:00, поэтому прививки могут сделать преподаватели, сотрудники и студенты университета", - говорится в сообщении.

Для вакцинации нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.