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У Чернівцях на території університету відкриють мобільний пункт вакцинації

Автор: Тіберій Юрик

З 10 вересня у Чернівцях запрацює мобільний центр вакцинації від коронавірусу. Він фунціонуватиме на території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОДА.

Повідомляється, що пункт вакцинації буде розташований у IV корпусі, на географічному факультеті. Мобільна бригада медиків робитиме процедуру у аудиторії 1А та 2.

"Діятиме пункт із 10:00 до 14:00, тож щеплення можуть зробити викладачі, співробітники та студенти університету", - йдеться в повідомленні.

Для вакцинації потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Наадаємо, що у п'ятницю, 10 вересня, у Львові відкривають центр вакцинації на автовокзалі.

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ЧернівціКоронавірусВакцинація