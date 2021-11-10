Еще одна страна ЕС сохранила условия въезда для украинцев: о какой идет речь
Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Эстония не изменила правила въезда для украинцев несмотря на исключение нашей страны из "зеленого списка" ЕС. Это уже вторая страна Европы, которая приняла такое решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.
"Вторая страна ЕС, Эстония не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию", - написал Кулеба.
Напомним, вчера Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев после исключения Украины из списка безопасных путешествий.
Отметим, что вчера Европейский союз обновил "зеленый список" стран, туристы из которых рекомендуется открыть границы, тем самым исключив Украину из этого перечня.