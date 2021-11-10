ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Еще одна страна ЕС сохранила условия въезда для украинцев: о какой идет речь

Новина українською →
Киев, Среда 10 ноября 2021 10:00
Еще одна страна ЕС сохранила условия въезда для украинцев: о какой идет речь Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Эстония не изменила правила въезда для украинцев несмотря на исключение нашей страны из "зеленого списка" ЕС. Это уже вторая страна Европы, которая приняла такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Вторая страна ЕС, Эстония не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию", - написал Кулеба.

Напомним, вчера Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев после исключения Украины из списка безопасных путешествий.

Отметим, что вчера Европейский союз обновил "зеленый список" стран, туристы из которых рекомендуется открыть границы, тем самым исключив Украину из этого перечня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз МИД Украины Эстония
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе