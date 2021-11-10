Четверта країна ЄС зберегла можливість в’їзду для українців

Нідерланди зберігають можливість в'їзду для громадян України. Це вже четверта країна Європи, яка приймає відповідне рішення після виключення нашої країни із "зеленого списку" ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.