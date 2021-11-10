Четверта країна ЄС зберегла можливість в’їзду для українців
Нідерланди зберігають можливість в'їзду для громадян України. Це вже четверта країна Європи, яка приймає відповідне рішення після виключення нашої країни із "зеленого списку" ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.
"Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації", - написав Кулеба.
Міністр додав, що з 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду в Нідерланди українцям також необхідно мати негативний результат тесту на коронавірус.
Нагадаємо, що три країни ЄС також повідомляли про збереження можливості в’їзду для українців.
Зокрема, Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що й раніше.
Разом з тим Естонія не змінила правила в'їзду для українців.
Додамо, що вчора Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для туристів з України.