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Четвертую прививку от COVID-19 начнут предлагать в Чили

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Чили, Пятница 07 января 2022 02:05
Четвертую прививку от COVID-19 начнут предлагать в Чили Фото: в Чили начнут предлагать четвертую прививку от коронавируса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Чили начнут предлагать четвертую дозу вакцины от коронавируса со следующей недели. Об этом заявил президент Себастьян Пиньера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент страны Себастьян Пиньера заявил, что с 10 января четвертую прививку от COVID-19 смогут начать получать люди с ослабленным иммунитетом.

"Начиная со следующего понедельника, 10 января, мы собираемся начать новый процесс массовой вакцинации с помощью четвертой или второй ревакцинации", - сказал Пинера.

В Чили один из самых высоких показателей вакцинации в мире. Там две прививки от коронавируса получили 85% населения. Президент подчеркнул этот успех и отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

"Успех, достигнутый Чили в процессе вакцинации (...), ставит нас в число лучших стран в мире по способам борьбы с этой пандемией. И с помощью этой четвертой дозы мы стремимся сохранить эту позицию лидера и защитить здоровье и жизнь наших соотечественников", - заявил президент.

Министр здравоохранения Энрике Пэрис пояснил, что для четвертой дозы будут использовать вакцины Pfizer-BioNTech, Sinovac и AstraZeneca.

"Вакцины для четвертой дозы будут представлять собой комбинацию тех же уколов, которые использовались до сих пор в Чили, включая Pfizer-BioNTech, Sinovac и AstraZeneca", - сказал Пэрис.

Напомним, что в США бустеры стали доступны для подростков и некоторых детей. Также установили новые сроки между второй дозой вакцины и бустером.

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