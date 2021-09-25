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Четыре области Украины соответствуют "оранжевой" зоне, - Минздрав

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. По состоянию на сегодня четыре области страны соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Переход в "оранжевую" зону карантина угрожает Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям. В этих областях наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом.

Показатели остальных областей страны соответствует "желтому" уровню эпидопасности.

Отметим, что сейчас вся территория Украины находится в "желтой" зоне карантина. В этой зоне запрещается очное обучение в учебных заведениях, где недостаточно вакцинированных работников, кроме детсадов и 1-4 классов, а также накладываются ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.

Подробнее с новыми правилами карантина можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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