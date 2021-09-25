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Чотири області України відповідають "помаранчевій" зоні, - МОЗ

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Станом на сьогодні чотири області країни відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Перехід у "помаранчеву" зону карантину загрожує Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській областям. У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Показники решти областей країни відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки.

Зазначимо, що наразі вся територія України перебуває у "жовтій" зоні карантину. У цій зоні забороняється очне навчання у закладах освіти, де недостатньо вакцинованих працівників, крім дитсадків та 1-4 класів, а також накладаються обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів.

Детальніше з новими правилами карантину можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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