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Четыре штамма коронавируса вызывают беспокойство у Минздрава: Ляшко рассказал какие

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Пятница 11 июня 2021 21:22
Четыре штамма коронавируса вызывают беспокойство у Минздрава: Ляшко рассказал какие Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас есть около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают в Минздраве беспокойства.

Об этом он сообщил в эфире "Радио НВ".

По его словам, одна из этих мутаций вызывает настороженность во всем мире, а другая уже давно попала в Украину.

"Мутаций у коронавируса уже более 12 тысяч, но из 12 тысяч только четыре таких, которые вызвали настороженность. В частности индийская мутация, которая показала, что может привести к значительной вспышке, южноафриканская мутация, британская, которая была у нас, и бразильская", - заявил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что вакцинироваться необходимо, поскольку прививки предотвращают развитие тяжелых случаев коронавируса.

"Если сейчас у нас будет продолжаться, наращиваться массовая вакцинация, люди будут вакцинироваться, то мы можем предотвратить повторение осенне-зимнего периода, который мы пережили с коронавирусом. Поэтому все мутации отслеживают, проводится секвенирование в Украине", - заявил Ляшко.

Напомним, за прошедшие выходные в центрах вакцинации привились более 15 тысяч человек. Они работали в 12 городах.

Кроме того, в Украину не будут пропускать вакцинированных российским препаратом "Спутник V", поскольку вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.

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