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Чотири штами коронавірусу викликають занепокоєння у МОЗ: Ляшко розповів які

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П'ятниця 11 червня 2021 21:22
Чотири штами коронавірусу викликають занепокоєння у МОЗ: Ляшко розповів які Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що зараз є близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають у МОЗ занепокоєння.

Про це він повідомив в ефірі " Радіо НВ".

За його словами, одна з цих мутацій викликає настороженість у всьому світі, а інша вже давно потрапила в Україну.

"Мутацій у коронавірусу вже понад 12 тисяч, але з 12 тисяч тільки чотири таких, які викликали настороженість. Зокрема Індійська мутація, яка показала, що може призвести до значного спалаху, Південноафриканська мутація, Британська, яка була у нас, і бразильська", - заявив глава МОЗ.

Він підкреслив, що вакцинуватися необхідно, оскільки щеплення запобігають розвитку важких випадків коронавірусу.

"Якщо зараз у нас буде продовжуватися, нарощуватися масова вакцинація, люди будуть вакцинуватися, то ми можемо запобігти повторенню осінньо-зимового періоду, який ми пережили з коронавірусом. Тому всі мутації відстежують, проводиться секвенування в Україні", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб. Вони працювали в 12 містах.

Крім того, в Україну не пропускатимуть вакцинованих російським препаратом " Супутник V", оскільки вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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