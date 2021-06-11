Чотири штами коронавірусу викликають занепокоєння у МОЗ: Ляшко розповів які

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що зараз є близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають у МОЗ занепокоєння.

За його словами, одна з цих мутацій викликає настороженість у всьому світі, а інша вже давно потрапила в Україну.

"Мутацій у коронавірусу вже понад 12 тисяч, але з 12 тисяч тільки чотири таких, які викликали настороженість. Зокрема Індійська мутація, яка показала, що може призвести до значного спалаху, Південноафриканська мутація, Британська, яка була у нас, і бразильська", - заявив глава МОЗ.

Він підкреслив, що вакцинуватися необхідно, оскільки щеплення запобігають розвитку важких випадків коронавірусу.

"Якщо зараз у нас буде продовжуватися, нарощуватися масова вакцинація, люди будуть вакцинуватися, то ми можемо запобігти повторенню осінньо-зимового періоду, який ми пережили з коронавірусом. Тому всі мутації відстежують, проводиться секвенування в Україні", - заявив Ляшко.