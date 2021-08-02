В четырех областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне

Так, в Закарпатской области третий день показатель динамики госпитализаций превышает норму: вчера он составлял 87,5%, а ранее составлял 82,1-93,9%.

Кроме этого, в Ровенской области данный показатель составляет 61,5%, хотя днем ранее был в пределах 5,3%.

В то же время Тернопольская область тоже демонстрирует высокий показатель динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 90,9%.

Также в Черкасской области указанный показатель не соответствует "зеленой" зоне карантина, там динамика госпитализаций составляет 60,0%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)