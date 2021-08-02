RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У чотирьох областях України показники не відповідають "зеленій" зоні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 серпня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Проте в Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Закарпатській області третій день показник динаміки госпіталізацій перевищує норму: вчора він становив 87,5%, а раніше складав 82,1-93,9%.

Крім цього, у Рівненській області даний показник становить 61,5%, хоча днем раніше був у межах 5,3%.

Водночас Тернопільська область теж демонструє високий показник динаміки госпіталізацій. У даному регіоні він становить 90,9%.

Також у Черкаській області зазначений показник не відповідає "зеленій" зоні карантину, там динаміка госпіталізацій складає 60,0%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу виявили 265 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин