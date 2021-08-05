В четырех областях Украины превышены показатели COVID-госпитализаций

По состоянию на сегодня, 5 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Донецкой, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, в Донецкой области динамика госпитализаций COVID-больных демонстрирует плохие показатели, по последним данным она составляет 81,2%, хотя ранее была 58,5%.

Кроме этого, в Ровенской области в течение длительного времени данный показатель превышен, он составляет 70,6%, а ранее достигал отметки в 150,0%.

Самая высокая динамика госпитализаций COVID-больных наблюдается в Тернопольской области. В данном регионе этот показатель составил 260%, хотя еще днем ранее был 172,7%.

Также в Хмельницкой области данный показатель находится не в пределах нормы. По последним данным он составляет 55,7%.

Впрочем, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.