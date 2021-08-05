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В чотирьох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 09:24
В чотирьох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій Фото: в чотирьох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 5 серпня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Проте в Донецькій, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Донецькій області динаміка госпіталізацій COVID-хворих демонструє погані показники, за останніми даними вона складає 81,2%, хоча раніше була 58,5%.

Крім цього, у Рівненській області протягом тривалого часу даний показник перевищений, він становить 70,6%, а раніше сягав позначки в 150,0%.

Найвища динаміка госпіталізацій COVID-хворих спостерігається в Тернопільській області. У даному регіоні цей показник склав 260%, хоча ще днем раніше був 172,7%.

Також у Хмельницькій області даний показник знаходиться не в межах норми. За останніми даними він становить 55,7%.

Втім, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків COVID-19, госпіталізували 532 людини.

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