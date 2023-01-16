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Чи було в Україні виявлено новий штам COVID "Кракен": відповідь МОЗ

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Понеділок 16 січня 2023 17:03
Чи було в Україні виявлено новий штам COVID "Кракен": відповідь МОЗ Фото: чи було в Україні виявлено новий штам COVID "Кракен" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Новий штам коронавірусу XBB.1.5 продовжує активно поширюватись світом. Водночас в Україні наразі не було зафіксовано жодного випадку зараження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Вперше "Кракен" було виявлено у жовтні 2022 року в США. Наразі він посідає друге місце після оригінального підтипу "Омікрон", або ж 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування в країні.

Згідно з даними ВООЗ, новий штам вже виявили у 29 країнах світу.

"Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань", - пише пресслужба.

Зазначається, як й раніше, головним засобом вберегти себе від важкого перебігу захворювання, є вакцинація. В МОЗ закликають зробити необхідне щеплення проти захворювання.

"Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac", - заявив заступник голови МОЗ Ігор Кузін.

Курс вакцинації включає одну дозу Johnson & Johnson, або ж дві дози іншої вакцини. Аби продовжити захист, необхідно робити бустерну вакцину:

  • першу - через 5 місяців;
  • другу - через 4 місяці.

"З початку кампанії з вакцинації 15,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Близько 12,4 мільйона не отримали першого бустера, тобто не мають повноцінного захисту", - додає МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі у Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19 внаслідок чого лікарні та крематорії переповнені.

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