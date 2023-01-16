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Был ли в Украине выявлен новый штамм COVID "Кракен": ответ Минздрава

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Понедельник 16 января 2023 17:03
Был ли в Украине выявлен новый штамм COVID "Кракен": ответ Минздрава Фото: был ли в Украине обнаружен новый штамм COVID "Кракен" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Новый штамм коронавируса XBB.1.5 продолжает активно распространяться по миру. В то же время в Украине пока не было зафиксировано ни одного случая заражения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Впервые "Кракен" был обнаружен в октябре 2022 года в США. Сейчас он занимает второе место после оригинального подтипа "Омикрон", или 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования в стране.

Согласно данным ВОЗ, новый штамм уже был обнаружен в 29 странах мира.

"По состоянию на начало января нового штамма ХВВ.1.5 в Украине не выявлено, а ситуация с течением коронавируса контролируемая. Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2, с начала такого надзора уже было сделано 928 секвенирований", - пишет пресс-служба.

Отмечается, как и прежде, главным средством уберечь себя от тяжелого течения заболевания является вакцинация. В Минздраве призывают сделать необходимую прививку против заболевания.

"Сейчас в Украине есть около восьми миллионов доз вакцины трех типов: однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac", - заявил заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.

Курс вакцинации включает одну дозу Johnson & Johnson, или две дозы другой вакцины. Чтобы продлить защиту, необходимо делать бустерную вакцину:

  • первую - через 5 месяцев;
  • вторую - через 4 месяца.

"С начала кампании по вакцинации 15,4 миллиона украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Около 12,4 миллиона не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты", - добавляет Минздрав.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в настоящее время в Китае фиксируют большое количество новых случаев инфицирования COVID-19, в результате чего больницы и крематории переполнены.

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