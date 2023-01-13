Чи можливий в Україні локдаун під час війни: що кажуть в МОЗ

"З початку війни ми перевели всі карантинні обмеження в режим рекомендаційних. Впевнений, що така сама рекомендація застосовуватиметься в подальшому, тому що ми розуміємо обмеження, пов'язані з безпековими питаннями…", - сказав Кузін.

За його словами, більша частина областей на постійній основні розглядає ситуацію з захворюваністю на грип та COVID, і вони "в праві приймати локальні рішення".

"Зазвичай вони також є рекомендаційними і стосуються в переважній більшості носіння масок, фізичної дистанції. Тому я думаю, що ми можемо казати лише про застосування локальних заходів в залежності від епідеміологічної ситуації", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, також головний санлікар розповів, що на сьогодні в Україні не виявлено нового штаму Omicron, водночас, країні циркулює вісім різновидів коронавірусу.

Додамо, що в Україні продовжено карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу до 30 квітня 2023 року.

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