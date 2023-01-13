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Возможен ли в Украине локдаун во время войны: что говорят в Минздраве

Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине не планируют вводить локдаун из-за коронавируса в условиях войны. Речь может идти только о локальных ограничениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина в эфире телемарафона.

"С начала войны мы перевели все карантинные ограничения в режим рекомендательных. Уверен, что такая же рекомендация будет применяться в дальнейшем, потому что мы понимаем ограничения, связанные с вопросами безопасности...", - сказал Кузин.

По его словам, большая часть областей на постоянной основе рассматривает ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID, и они "в праве принимать локальные решения".

"Обычно они также рекомендательны и касаются в подавляющем большинстве ношения масок, физической дистанции. Поэтому я думаю, что мы можем говорить только о применении локальных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации", - отметил Кузин.

Напомним, также главный санврач рассказал, что на сегодняшний день в Украине не обнаружено нового штамма Omicron, в то же время стране циркулирует восемь разновидностей коронавируса.

Добавим, что в Украине продлен карантин, введенный из-за пандемии коронавируса до 30 апреля 2023 года.

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