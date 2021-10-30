Чиновникам здравоохранения Бразилии угрожают за одобрении вакцинации детей

Регулирующий орган Бразилии Anvisa заявил, что пятеро его чиновников получили угрозы о смерти в случае одобрения вакцинации для детей.

Об угрозах агенство сообщило по

COVID-19. Однако в последнее время этот показатель сократился, и в результате пандемии 600 000 бразилийцев погибли.

Издание предполагает, что причиной этому стало отношение президента страны Жаира Болсонару к вакцинации в целом. Он отказался сделать прививку от коронавируса. Также Болсонару не носит маски и часто демонстрирует свое пренебрежительное отношение к мерам безопасности COVID-19.