Чиновникам охорони здоров'я Бразилії погрожують за схвалення вакцинації дітей

Регулюючий орган Бразилії Anvisa заявив, що п'ятеро його чиновників отримали погрози про смерть у разі схвалення вакцинації для дітей.

Про погрози агенція повідомила електронною поштою

COVID-19. Однак останнім часом цей показник скоротився, і в результаті пандемії 600 000 бразилійців загинули.

Видання припускає, що причиною цьому стало відношення президента країни Жаіра Болсонару до вакцинації в цілому. Він відмовився зробити щеплення від коронавірусу. Також Болсонару не носить маски та часто демонструє своє зневажливе ставлення до заходів безпеки COVID-19.