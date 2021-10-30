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Чиновникам охорони здоров'я Бразилії погрожують за схвалення вакцинації дітей

Автор: Наталья Скороход

В Бразилія чиновники охорони здоров'я отримали погрози за можливе схвалення вакцинації від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Їм погрожують смертю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Регулюючий орган Бразилії Anvisa заявив, що п'ятеро його чиновників отримали погрози про смерть у разі схвалення вакцинації для дітей.

Про погрози агенція повідомила електронною поштою

COVID-19. Однак останнім часом цей показник скоротився, і в результаті пандемії 600 000 бразилійців загинули.

Видання припускає, що причиною цьому стало відношення президента країни Жаіра Болсонару до вакцинації в цілому. Він відмовився зробити щеплення від коронавірусу. Також Болсонару не носить маски та часто демонструє своє зневажливе ставлення до заходів безпеки COVID-19.

Нагадаємо, що сенатор у Бразилії визнали Болсонару винним у смертях від COVID-19 та інших злочинах. Сам він заперечує свою провину.

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КоронавірусВакцинація