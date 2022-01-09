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Число COVID-случаев в Африке превысило 10 млн, - Africa CDC

Автор: Иванна Шовкун

Общее число случаев заражения коронавирусом в Африке достигло 10 028 508. Такие цифры озвучило Африканский центр контроля и профилактики заболеваний (Africa CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Africa CDC.

Самое большое количество случаев COVID-19 обнаружили в таких странах: ЮАР, Марокко, Тунис, Эфиопия и Ливия. На сегодняшний день больше всего людей с подтвержденнім коронавирусом в ЮАР - 3 513 813. На втором месте Марокко (990 057), на третьем - Тунис (738 442).

От коронавируса пострадали больше всего Южная, Северная и Восточная Африка. Меньше всего от COVID-19 пострадала Центральная Африка.

Африканские страны получили 547 млн доз вакцин от COVID-19. Примерно 9,6% населения Африки полностью вакцинировано.

Напомним, Южная Африка отменила ночной комендантский час. Это связано с предположением, что страна преодолела пик своей четвертой волны коронавируса, вызванной штаммом "Омикрон".

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