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Число COVID-випадків в Африці перевищило 10 млн, - Africa CDC

Автор: Іванна Шовкун

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом в Африці досягла 10 028 508. Такі цифри озвучив Африканський центр контролю та профілактики захворювань (Africa CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Africa CDC.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили в таких країнах: ПАР, Марокко, Туніс, Ефіопія та Лівія. На сьогоднішній день найбільше людей з підтвердженим коронавірусом в ПАР - 3 513 813. На другому місці Марокко (990 057), на третьому - Туніс (738 442).

Від коронавірусу постраждали найбільше Південна, Північна та Східна Африка. Найменше від COVID-19 постраждала Центральна Африка.

Африканські країни отримали 547 млн доз вакцин від COVID-19. Приблизно 9,6% населення Африки повністю вакциновано.

Нагадаємо, Південна Африка скасувала нічну комендантську годину. Це з припущенням, що країна подолала пік своєї четвертої хвилі коронавірусу, викликаної штамом "Омікрон".

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АфрикаКоронавірус