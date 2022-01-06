UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число COVID-случаев в Украине растет: за сутки заразились 6,6 тысяч человек

Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 5 января, зафиксировано 6 632 подтвержденных случаев COVID-19. Это больше чем накануне (4 571 положительный тест)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 028 человек; летальных случаев - 187, выздоровел - 9 121 человек.

За последние сутки в Украине проведено 70 059 тестов, в т. ч.:

  • методом ПЦР - 32 812
  • методом ИФА - 4 943
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 304.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 689 291 человек;
  • выздоровело - 3 500 914 человек;
  • летальных исходов - 96 896;
  • проведено ПЦР-тестирований - 16 898 750

Напомним, аналитики прогнозируют, что в первом полугодии 2022 года быстрого угасания эпидемии COVID-19 ожидать не стоит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус