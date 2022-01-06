Число COVID-случаев в Украине растет: за сутки заразились 6,6 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 5 января, зафиксировано 6 632 подтвержденных случаев COVID-19. Это больше чем накануне (4 571 положительный тест)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 028 человек; летальных случаев - 187, выздоровел - 9 121 человек.
За последние сутки в Украине проведено 70 059 тестов, в т. ч.:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, аналитики прогнозируют, что в первом полугодии 2022 года быстрого угасания эпидемии COVID-19 ожидать не стоит.