Число COVID-випадків в Україні зростає: за добу заразилися 6,6 тисяч осіб

В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано 6 632 підтверджених випадків COVID-19. Це більше ніж напередодні (4 571 позитивний тест)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 2 028 осіб; летальних випадків - 187, видужала - 9 121 людина.
За останню добу в Україні проведено 70 059 тестів, в т. ч.:
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, аналітики прогнозують, що в першому півріччі 2022 року швидкого згасання епідемії COVID-19 очікувати не варто.