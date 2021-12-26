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Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек

Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это значительно меньше, чем накануне (5 276 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 832 человек; летальных случаев - 138, выздоровели - 4 279 человек.

За последние сутки в Украине проведено 38 069 тестов.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 645 124 человек;
  • выздоровело - 3 428 212 человек;
  • летальных исходов - 94 838;
  • проведено ПЦР-тестирований - 16 669 943.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине не останется ни одной "красной" зоны. По его словам, в последние недели в Украине фиксируется уменьшение случаев заражения коронавирусом. В то же время ситуация с заболеванием стабилизируется в Волынской и Запорожской областях.

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