Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб

В Україні за минулу добу, 25 грудня, зафіксовано 2 810 підтверджених випадків COVID-19. Це значно менше, ніж напередодні (5 276 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 1 832 осіб; летальних випадків - 138, одужали - 4 279 осіб.
За останню добу в Україні проведено 38 069 тестів, у т.ч.:
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом в Україні не залишиться жодної "червоної" зони. За його словами, в останні тижні в Україні фіксується зменшення випадків зараження коронавірусом. Водночас ситуація із захворюванням стабілізується у Волинській та Запорізькій областях.