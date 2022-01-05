Число COVID-случаев в Украине резко выросло: за сутки заразились 4,5 тысячи человек

Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 4 января выросло до 4,5 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксирован 4 571 подтвержденный случай COVID-19. Это больше чем накануне (1 746 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 366 человек; летальных случаев - 273, выздоровели - 8 439 человек. За последние сутки в Украине проведено 65 768 тестов, в т. ч.: методом ПЦР - 30 291

методом ИФА - 3 773

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31 704. За все время пандемии в Украине: заболело - 3 682 659 человек;

выздоровело - 3 491 793 человек;

летальных исходов - 96709;

проведено ПЦР-тестирований - 1 6865 938