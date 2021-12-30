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В Новый год без "красных" зон. Две последние области вышли из локдауна

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Четверг 30 декабря 2021 07:00
В Новый год без "красных" зон. Две последние области вышли из локдауна Фото: Украина полностью оказалась в "желтой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Волынская и Запорожская области сегодня в полночь перешли в "желтую" зону карантина. Так, в Украине не осталось ни одного региона, который бы находился в "красной" зоне карантина.

Какие правила теперь действуют в этих областях - в материале РБК-Украина.

Благодаря такому решению Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций все украинцы смогут встретить Новый год без локдауна.

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Какие правила действуют в "желтой" зоне

В областях, которые находятся в "желтой" зоне запрещается:

  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров и учреждений культуры;
  • работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос.

Эти ограничения не действуют при условии, что организаторы, работники заведений и посетители имеют один из документов:

  • желтый сертификат или бумажную справку 063-О;
  • зеленый сертификат;
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • иностранный COVID-сертификат (с разрешенными ВОЗ вакцинами);
  • отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген;
  • сертификат о выздоровлении.

В "желтой" зоне также запрещается работа 5-11 классов, если 100% персонала учреждения образования не имеют хотя бы одной прививки от коронавируса.

Напомним, в Министерстве здравоохранения не исключают усиления карантина из-за штамма "Омикрон".

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