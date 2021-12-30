В Новый год без "красных" зон. Две последние области вышли из локдауна
Волынская и Запорожская области сегодня в полночь перешли в "желтую" зону карантина. Так, в Украине не осталось ни одного региона, который бы находился в "красной" зоне карантина.
Какие правила теперь действуют в этих областях - в материале РБК-Украина.
Благодаря такому решению Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций все украинцы смогут встретить Новый год без локдауна.
Какие правила действуют в "желтой" зоне
В областях, которые находятся в "желтой" зоне запрещается:
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров и учреждений культуры;
- работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос.
Эти ограничения не действуют при условии, что организаторы, работники заведений и посетители имеют один из документов:
- желтый сертификат или бумажную справку 063-О;
- зеленый сертификат;
- международное свидетельство о вакцинации;
- иностранный COVID-сертификат (с разрешенными ВОЗ вакцинами);
- отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген;
- сертификат о выздоровлении.
В "желтой" зоне также запрещается работа 5-11 классов, если 100% персонала учреждения образования не имеют хотя бы одной прививки от коронавируса.
Напомним, в Министерстве здравоохранения не исключают усиления карантина из-за штамма "Омикрон".