Число COVID-случаев в Украине снизилось: за сутки заразились 1,7 тысяч человек

Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 3 января упало до 1,7 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки, 3 января января, зафиксировано 1 746 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (1 804 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев - 135, выздоровели - 3 629 человек. По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев - 135, выздоровели - 3 629 человек. За последние сутки в Украине проведено 25 762 тестов, в т. ч.: методом ПЦР - 11 633

методом ИФА - 1 340

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 12 789. За все время пандемии в Украине: заболело - 3 678 088 человек;

выздоровело - 3 483 354 человек;

летальных исходов - 96 436;

проведено ПЦР-тестирований - 16 835 647

