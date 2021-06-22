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Число позитивных тестов на COVID упало в 25 раз по сравнению с апрелем, - НАН

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Киев, Вторник 22 июня 2021 14:18
Число позитивных тестов на COVID упало в 25 раз по сравнению с апрелем, - НАН Фото: заболеваемость в Украине стремительно падает (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По сравнению с апрельским пиком в Украине число позитивных тестов на COVID упало в 25 раз. Эпидемические показатели снижаются во всех регионах.

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации, опубликованном на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Сообщается, что за последние две недели число новых случаев и положительных ПЦР-тестов снизилось вдвое. Число новых выявлений составляет 736 случаев в день, а число летальных - 41 случай в день. При этом позитивность образцов ПЦР-тестов снизилась до 3,2% против 4,2% неделю назад и 5,4% две недели назад.

"На сегодня, по сравнению с пиковым периодом начала апреля 2021, количество положительных тестов упало в 25 раз, новых выявлений - в 20 раз, летальных случаев - в 9 раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, число активных инфицированных и количество новых выявлений примерно соответствуют аналогичным показателям за июль 2020 года с той разницей, что в 2020-м в этот период наблюдалась фаза медленного роста, а сейчас в Украине продолжается период стабильного быстрого падения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как страна готовится к появлению индийского штамма COVID, который является более заразным и чаще приводит к осложнениям.

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