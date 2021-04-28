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Эксперт об индийском штамме COVID: если попадет в Украину, будут трудности

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 17:41
Эксперт об индийском штамме COVID: если попадет в Украину, будут трудности Фото: индийский штамм COVID может попасть в Украину (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Индийский штамм коронавируса может привести к значительным трудностям в Украине, если попадет в страну. В частности, увеличить заболеваемость.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк.

"Можно предположить, что он (индийский штамм, - ред.) вызовет дополнительную волну заболеваемости, увеличит количество заболевших и приведет к определенным последствиям, в том числе, для системы здравоохранения, которая и так на грани", - отметила она.

По ее словам, эксперты пока не могут спрогнозировать, когда именно индийский штамм появится в Украине. Но открытые границы и проблемы с соблюдением карантинных мер позволяют говорить о том, что рано или поздно Украина столкнется с ним.

"По поводу того, приведет ли он к новой волне COVID? Я бы не стала так говорить, у нас не было серьезного спада заболеваемости. У нас нет волнообразного течения заболеваемости. То есть мы пребываем в первой-второй волне, ни о какой третьей или четвертой пока речь не шла", - добавила Сояк.

Напомним, ранее начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет индийский штамм, который уже циркулирует в Турции и других европейских странах.

До этого в Индии выявили новый штамм, который назвали "двойным мутантом", потому что несет в себе две мутации, которые помогают вирусу прикрепляться к клеткам.

Отметим, на сегодня Индия столкнулась с так называемым "коронавирусным штормом" и ежедневно ставит антирекорды заболеваемости COVID.

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