Число жертв пандемии COVID-19 в Украине превысило 97 000
С начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировали более 97 000 смертей от COVID-19. По числу жертв наша страна находится на 16 месте среди всех стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.
Сообщается, что за все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 696 468 человек;
- выздоровели - 3 506 509 человек;
- летальных исходов - 97 088.
Также сообщается, что за все это время в стране проведено почти 17 млн тестирований методом ПЦР.
Отметим, согласно данным сайта Worldometers, Украина занимает 16 место в мире по числу жертв COVID.
Напомним, по состоянию на 7 января наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID в Украине. В частности, за минувшие сутки выявлено более 7 000 новых случаев.
Накануне стало известно, что Украина вводит бустерную вакцинацию для всех старше 18 лет. Это должно обеспечить еще более сильную защиту от тяжелых последствий коронавирусной болезни.