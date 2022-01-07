Небольшой рост: в Украине еще более 7 000 случаев COVID и почти 200 смертей

За минувшие сутки, 6 января 2022 года, зафиксировано еще более 7 000 случаев коронавируса в Украине. Также зарегистрировано 192 летальных исхода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за вчера зафиксировали 7 177 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 364, медработников - 203). Госпитализировали - 1 866 человек, выздоровели - 5 595 пациентов. При этом за сутки сделали более 75 000 тестирований.

Также сообщается, что почти 72 000 человек получили прививки от COVID. В частности, первую дозу получили 21 997, вторую - 44 836, дополнительную - 388 человек, бустерную - 4 620 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании привили 14 800 318 человек. Уже 47,6% взрослых украинцев получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 44,9% получили обе дозы.