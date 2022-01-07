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Число жертв пандемии COVID-19 в Украине превысило 97 000

Автор: Артем Горовенко

С начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировали более 97 000 смертей от COVID-19. По числу жертв наша страна находится на 16 месте среди всех стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за все время пандемии в Украине:

  • заболели - 3 696 468 человек;
  • выздоровели - 3 506 509 человек;
  • летальных исходов - 97 088.

Также сообщается, что за все это время в стране проведено почти 17 млн тестирований методом ПЦР.

Отметим, согласно данным сайта Worldometers, Украина занимает 16 место в мире по числу жертв COVID.

Напомним, по состоянию на 7 января наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID в Украине. В частности, за минувшие сутки выявлено более 7 000 новых случаев.

Накануне стало известно, что Украина вводит бустерную вакцинацию для всех старше 18 лет. Это должно обеспечить еще более сильную защиту от тяжелых последствий коронавирусной болезни.

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