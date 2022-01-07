Число жертв пандемии COVID-19 в Украине превысило 97 000

С начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировали более 97 000 смертей от COVID-19. По числу жертв наша страна находится на 16 месте среди всех стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Также сообщается, что за все это время в стране проведено почти 17 млн тестирований методом ПЦР.

Сообщается, что за все время пандемии в Украине:

Напомним, по состоянию на 7 января наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID в Украине. В частности, за минувшие сутки выявлено более 7 000 новых случаев.

Накануне стало известно, что Украина вводит бустерную вакцинацию для всех старше 18 лет. Это должно обеспечить еще более сильную защиту от тяжелых последствий коронавирусной болезни.