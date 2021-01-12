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Чуть выше 50%: в Бразилии уточнили эффективность вакцины Sinovac

Автор: Дмитрий Левицкий

Бразильский Институт Бутантан уточнил данные об эффективности вакцины от коронавируса китайской компании

Новые данные об эффективности вакцины от бразильского института включают добровольцев, которые болели в очень легкой форме коронавируса, то есть не имели симптомов и не нуждались в медицинской помощи.

Испытания только на легких, умеренных и тяжелых формах COVID-19 показали эффективность 78 процентов. Данные по эффективности вакцины от коронавируса уже передали национальному регулятору, который должен решить, регистрировать ли ее в Бразилии.

Китайскую вакцину в Бразилии тестировали на 13 060 добровольцах. Все добровольцы - медики старше 18 лет.

Отметим, вакцину

Напомним, в Индонезии заявили, что эффективность вакцины 65%, однако в Турции говорят, что эффективность вакцины

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