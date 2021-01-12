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Трохи вище 50%: у Бразилії уточнили ефективність вакцини Sinovac

Автор: Дмитро Левицький

Бразильський Інститут Бутантан уточнив дані щодо ефективності вакцини від коронавірусу китайської компанії

Нові дані про ефективність вакцини від бразильського інституту включають добровольців, які хворіли дуже легкою формою коронавірусу, тобто не мали симптомів та не потребували медичної допомоги.

Випробування тільки на легких, помірних та тяжких формах COVID-19 показали ефективність 78 відсотків. Дані щодо ефективності вакцини від коронавірусу вже передали національному регулятору, який повинен вирішити, чи реєструвати її в Бразилії.

Китайську вакцину в Бразилії тестували на 13 060 добровольцях. Всі добровольці - медики старші 18 років.

Зазначимо, вакцину

Нагадаємо, в Індонезії заявили, що ефективність вакцини 65%, однак в Туреччині говорять, що ефективність вакцини

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