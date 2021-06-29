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CoronaVac эффективна и безопасна для детей от трех лет, - исследование

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Вторник 29 июня 2021 11:42
CoronaVac эффективна и безопасна для детей от трех лет, - исследование Фото: вакцина CoronaVac эффективна и безопасна для детей (facebook.com/MykolaChechotkin)
Автор: РБК-Украина

Китайская вакцина CoronaVac от коронавируса производства фармацевтической компании Sinovac эффективна и безопасна для детей от трех лет. Она приводит к выработке иммунитета почти в 100% случаев.

Это следует из данных первой и второй фаз испытаний, опубликованных в научном журнале Lancet.

Сообщается, что вакцину CoronaVac протестировали на группе детей от 3 до 17 лет, а в общей сложности в двух фазах испытаний приняли участие более 500 детей.

После первой фазы клинических испытаний антитела выявили у 100% привитых детей. После второй фазы у детей, которые получили дозу в 1,5 микрограмма, антитела были обнаружены в 96,8% случаев, у получивших дозу в 3 микрограмма - в 100% случаев.

При этом у детей, которые получили плацебо, антитела обнаружены не были. По данным испытаний, побочные реакции после вакцинации зафиксировали у 26% детей с дозой 1,5 микрограмма и у 29% детей с дозой 3 микрограмма. Побочная реакция в большинстве случаев представляла собой боль в месте укола.

По итогам испытаний ученые пришли к выводу, что вакцина CoronaVac безопасна и вызывает иммунный ответ у детей и подростков.

Отметим, ранее издание AP писало, что Китай якобы угрожал Украине прекращением поставок вакцины CoronaVac за подпись Киева в международном документе о нарушении прав китайских уйгуров.

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