ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

CoronaVac ефективна і безпечна для дітей від трьох років, - дослідження

Новость на русском →
Вівторок 29 червня 2021 11:42
CoronaVac ефективна і безпечна для дітей від трьох років, - дослідження Фото: вакцина CoronaVac ефективна і безпечна для дітей (facebook.com/MykolaChechotkin)
Автор: РБК-Україна

Китайська вакцина CoronaVac від коронавірусу виробництва фармацевтичної компанії Sinovac ефективна і безпечна для дітей від трьох років. Вона призводить до вироблення імунітету майже в 100% випадків.

Це випливає з даних першої та другої фаз випробувань, опублікованих в науковому журналі Lancet.

Повідомляється, що вакцину CoronaVac протестували на групі дітей від 3 до 17 років, а загалом в обох фазах випробувань взяли участь понад 500 дітей.

Після першої фази клінічних випробувань антитіла виявили у 100% щеплених дітей. Після другої фази у дітей, які отримали дозу в 1,5 мікрограми, антитіла були виявлені в 96,8% випадків, у тих, хто отримав дозу в 3 мікрограми, - у 100% випадків.

При цьому у дітей, які отримали плацебо, антитіла виявлені не були. За даними випробувань, побічні реакції після вакцинації зафіксували у 26% дітей з дозою 1,5 мікрограми і у 29% дітей з дозою 3 мікрограми. Побічна реакція в більшості випадків являла собою біль в місці уколу.

За підсумками випробувань вчені прийшли до висновку, що вакцина CoronaVac безпечна і викликає імунну відповідь у дітей і підлітків.

Зазначимо, раніше видання AP писало, що Китай нібито погрожував Україні припиненням поставок вакцини CoronaVac за підпис Києва в міжнародному документі про порушення прав китайських уйгурів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Вакцина Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19